Іванна Онуфрійчук, зірка "Танців зі зірками", показала, як проводить час на відпочинку, через що нарвалася на критику.

Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук - відома українська телеведуча і зірка "Танців з зірками", де як ведуча замінила Тіну Кароль. Також знаменитість активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила показати, як проводить відпочинок, поділившись кадрами з яхти.

"Друзі, а ви не забувайте про реакції на ці сторіс. Так Інстаграм розуміє, що я вам цікава", - зазначила Іванна.

А після цього Онуфрійчук показала обурені коментарі через відпочинок.

"Після вчорашньої публікації отримала такі коментарі", - зазначила зірка.

"Я так бачу, що війна для вас уже закінчилася?))) Що, волонтерство не дає нових фоловерів?)))", - запитала одна фанатка.

"Навіщо ви так, тобто Іванна не має права посміхатися?" - запитала друга фанатка у відповідь.

"Гарно жити не заборонися, але не в цей час я вважаю показувати таке", - написав ще одна людина.

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