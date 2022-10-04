Модель, колишня гімнастка та переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова заговорила на досить особисті теми.

Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» та українська блогерка Даша Ульянова активно спілкується з шанувальниками в Інстаграм і любить відповідати на цікаві чи досить провокаційні питання.

На цей раз Даші довелося відреагувати на порушену тему про дітей та їх планування найближчим часом. На думку Ульянової, такі питання виглядають досить неоднозначно і виставляють деяких у не кращому світлі:

«Мене взагалі дивують такі питання, але я сама сказала «про відверте». Тому якщо відверто, як Бог дасть, але хотілося б трохи пізніше» - висловилася про дітей Даша.

Згадала вона і про тебе особисте життя, відповівши на запитання, чому не говорить про нього і не показує обранця.

«Щойно я починаю щось показувати – все йде не так. Тому мій вибір залишити цю частину життя для себе. Так найкраще для всіх» - додала Даша.

Тепер красуня вирішила блиснути підтягнутим тілом, сидячи на мотоциклі. Вона вбралася в чорні легінси, які ідеально підкреслили її стрункі довгі ніжки і кофту. А розбавила темний одяг білими кросівками.

Волосся Даша вирішила не укладати, вони звисали пасмами, також Ульянова не морочилася з макіяжем - пухкі губи злегка підфарбувала блиском - ось і все.

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