Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як влаштувала з чоловіком полювання під час дощу.

Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український співак. Зірка має дружину Сніжана, з якою він познайомився в театрі. Зіркова пара з дітьми покинула Україну після початку війни і поки що не поверталася назад. Українці почали критикувати Сергія за це, але Сніжана пояснила, що музикант, як мінімум, багатодітний батько, а тому не підлягає мобілізації, але і це не все. Виявилося, у Бабкіна серйозні проблеми з очима, і він переніс кілька важких операцій минулого року. Тому артист їздить світом і виступає на концертах, збираючи гроші на допомогу Україні.

Сніжана, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу дружина Бабкіна показала, як із зірковим чоловіком вибралася на "тихе полювання". Як можна побачити, на вулиці був сильний дощ.

"Показати наш улов?", - Запитала Сніжана на сторіс.

А після цього дружина Бабкіна показала гриби, які вдалося зібрати. Як можна побачити, сімейство не зриває, а вириває з коренем гриби.

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