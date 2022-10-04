Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український співак. Зірка має дружину Сніжана, з якою він познайомився в театрі. Зіркова пара з дітьми покинула Україну після початку війни і поки що не поверталася назад. Українці почали критикувати Сергія за це, але Сніжана пояснила, що музикант, як мінімум, багатодітний батько, а тому не підлягає мобілізації, але і це не все. Виявилося, у Бабкіна серйозні проблеми з очима, і він переніс кілька важких операцій минулого року. Тому артист їздить світом і виступає на концертах, збираючи гроші на допомогу Україні.
Сніжана, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу дружина Бабкіна показала, як із зірковим чоловіком вибралася на "тихе полювання". Як можна побачити, на вулиці був сильний дощ.
"Показати наш улов?", - Запитала Сніжана на сторіс.
А після цього дружина Бабкіна показала гриби, які вдалося зібрати. Як можна побачити, сімейство не зриває, а вириває з коренем гриби.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Влетять по-крупному: названо місто, де ЗСУ можуть вломити окупантам найближчим часом
"Така молоденька, ще жити і жити": з'явилося фото поліцейської, розстріляної біля школи
"Боже, він мене вб'є за це": дружина Мірзояна Матвієнко несподівано розповіла подробиці про близькість із чоловіком онлайн
Зірка "Євробачення" Руслана вразила українців новими кадрами з-за кордону: "Це важко, але..."
Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про незвичайну зустріч на Октоберфесті .
Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна несподівано з'явилася після довгої відсутності
А ще Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині