Цього разу на сторінці в Instagram артистка розмістила фото, на якому вона в укритті позує зі свою чотирилапою сусідкою. В кадрі вона тримає на руках маленького мопса. Крім того, Наталія також посміялася над казусом, що відбувся напередодні в ефірі телемарафону, коли цуценя Пуговка перехвилювалось та зробило "сюрприз" прямо на столі у телеведучих.
"З нами у підвалі два дні жила ця мілашка. Ps. У світлі сьогоднішніх подій, інформую, під час зйомки фото казусів не відбулося 😂", — написала Могилевська під знімком.
Шанувальники співачки в коментарях засипали артистку компліментами, а також діляться своїм досвідом спілкування з песиками:
"Мопси дуже чутливі,наш теж був з нами у підвалі,тремтів і плакав від вибухів.Вони як діти,беззахисні і повністю залежні від нас!";
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"А з нами в евакуації на квартирі цілий місяць мешкала дівчинка кане корсо, панянка ефектна, граційна, , грайлива, щоправда, не дуже вихована, але часом навіть розумніша за свого хазяїна😉";
"Боже, яка краса. Дуже миленько😍";
"Таке світле та добре фото❤️";
"Яка ж тільки гарнюня!";
"Вау яка красуня ❤️";
"Які ці песики милі!😍".
Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.
Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом.
Також Politeka писала, що Наталія Могилевська показала закулісні кадри з метро, де нагороджували легендарних українців.