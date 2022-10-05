Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська зворушила новим фото, а також насмішила підписом до нього.

Цього разу на сторінці в Instagram артистка розмістила фото, на якому вона в укритті позує зі свою чотирилапою сусідкою. В кадрі вона тримає на руках маленького мопса. Крім того, Наталія також посміялася над казусом, що відбувся напередодні в ефірі телемарафону, коли цуценя Пуговка перехвилювалось та зробило "сюрприз" прямо на столі у телеведучих.

"З нами у підвалі два дні жила ця мілашка. Ps. У світлі сьогоднішніх подій, інформую, під час зйомки фото казусів не відбулося 😂", — написала Могилевська під знімком.

Шанувальники співачки в коментарях засипали артистку компліментами, а також діляться своїм досвідом спілкування з песиками:

"Мопси дуже чутливі,наш теж був з нами у підвалі,тремтів і плакав від вибухів.Вони як діти,беззахисні і повністю залежні від нас!";

"А з нами в евакуації на квартирі цілий місяць мешкала дівчинка кане корсо, панянка ефектна, граційна, , грайлива, щоправда, не дуже вихована, але часом навіть розумніша за свого хазяїна😉";

"Боже, яка краса. Дуже миленько😍";

"Таке світле та добре фото❤️";

"Яка ж тільки гарнюня!";

"Вау яка красуня ❤️";

"Які ці песики милі!😍".

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

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