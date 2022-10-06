Телеведучий та головний герой одного із сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін показав знімок зі своєю дружиною Дашею Квітковою.

Відомий телеведучий та колишній головний редактор чоловічого журналу XXL Микитіта Добринін (справжнє ім'я Влад Вакулович) активно розвиває свій аккаунт у Instagram, як і його дружина-блогерка Даша Квіткова.

У 2020 році пара зіграла гарне весілля, а через рік у них народився первісток.

Як зізналася Даша, після появи дитини у стосунках із Микитою почалися проблеми. Постійне недосипання, втома, стрес – все це негативно впливало на стосунки подружжя. Тоді зірки не могли зрозуміти одна одну, з'явилося багато взаємних претензій, що говорити про сварки на порожньому місці.

Коли це досягло певної точки кипіння, вони вирішили звернутися до психолога та розпочали активну роботу над собою, щоб зберегти сім'ю.

Нині подружжя поїхало на західну Україну.

У своєму мікроблозі Добринін показав, як усамітнився з Квітковою у кабіні ліфта. Парочка часу даремно не втрачала, вони включили телефони і почали селфі в дзеркалі.

"Щаслива жінка, щасливий чоловік", "Які ви милі", "Неймовірні", - обдарували компліментами подружжя читачі сторінки Микити Добриніна.

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