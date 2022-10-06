Артистка, відома своїми виступами у програмах «Голос країни», «Х-фактор» та «Жіночий квартал», на своїй сторінці в Instagram заінтригувала шанувальників своїм новим творінням.
"Дорогі мої followers🙌🏽Я вам ніколи раніше цього не казала, але я вам така шалено вдячна. Ви зі мною не через хайп, а через мою творчість. Не через сотні куплених реклам, а через щирість)) Я себе зловила на думці, що я мало говорю з вами по душам", — пише Мбані.
Еліна зізналася, що вона завжди була достатньо закритою на просторі інтернету.
"Сторінки мого життя гортав мій голос у піснях, саме з них ви дізнавались про що співає серце. Але я пішла на дуже вагомий крок. І скоро ви зробите про мене надзвичайні відкриття! Я поділилась частинкою свого маленького всесвіту під ім‘ям «Ліна». І найголовніше те, що я зробила це свідомо. Саме через щирість я кажу вам дякую! Мені неймовірно приємно почути свій трек, проходячи повз зовсім чужої машини, побачити слова підтримки в «особистих» та осягнути, що надихати можна через ❤️", — наголосила зірка "Жіночого кварталу".
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Артистка також додала, що вже скоро шанувальники зможуть почути її в зовсім іншому форматі.
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