Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала, перебуваючи за кордоном у Польщі, продовжує виходити в ефір і вражати глядачів стильними та елегантними образами. Артистка є справжньою іконою стилю та прикладом для наслідування для багатьох жінок. На цей раз вона прийшла дати інтерв'ю, одягнувши одяг у етно-стилі. Фото співачка поділилася у Instagram-stories.

На серії нових кадрів Instagam вона красується в ансамблі коричневого і темно-сірого кольорів з національними елементами. На Джамалі – сорочці з об'ємними рукавами у стилі оверсайз, щедро декорованою вишивкою бежевими та червоними нитками. Низ наряду складається з довгих штанів-палаццо насиченого коньячного кольору та черевиках у тон. Етно-мотиви у вбранні не лише нагадують співачці про Україну, а й показують іншим: "так виглядає справжня українка".

Волосся артистка випрямила гарними прямими локонами і зробила ніжний ледь помітний макіяж.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Артистка виступає у різних країнах із концертами на підтримку України, а зараз перебуває у Польщі. Саме тут вона брала участь у танцювальному проекті "Танці зі зірками".

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".