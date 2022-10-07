Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95", від якого народила двох дітей - Микиту та Гліба. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна вирішила поболіти із фанатами.
"Запитайте мене щось", - написала Саліванчук, запрошуючи фанів до розмови.
"Яка у вас зараз вага. Дуже добре виглядаєте", - написав фанат.
"63 кг, хочу хоча б 59, дякую", - відповіла Ганна.
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"Чи було у вас колись таке, що вам пропонували роль, але ви відмовлялися", - спитав ще один фанат.
"Після страшного зґвалтування у кіно я відмовляюся від таких ролей", - написала зірка, згадуючи, як страшно їй було зніматися у сценах із насильством.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розтягнулася в нескромній позі та показала свої вміння.
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