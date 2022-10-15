На своїй сторінці в Instagram ведуча показала свого брата Макара у військовій формі, а також кадр, на якому вони разом позують у студії телеканалу "1+1".
"Мій персонал хіроу.. мій братик🤗 найрозумніший з відомих мені людей) понад 20 років викладання в Універі, китайська, англійська, французька.. але тепер довелось вивчити мову гранатомета і лютої ненависті до ворога. Страшно пишаюсь і молимось разом за всіх наших!", — написала Лідія Таран під світлинами.
На публікацію одразу ж відреагувала її колега Марічка Падалко, написавши в коментарях: "Макар🔥🔥🔥".
Таким чином Таран вирішила привітати українців із Днем захисників та захисниць України, який відзначали напередодні, 14 жовтня.
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Українці в коментарях підтримали телеведучу, захоплюються її братом та висловлюють вдячність: "Бережи його Боже)", "нехай повертаються для мирних великих справ!", "Нехай Господь оберігає Вашого братика ❤️".
Нагадаємо, Лідія Таран через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф вирішила виїхати з донькою Василиною у безпечне місце. На запрошення друзів вони опинилися у Франції, де перебувають і досі.
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