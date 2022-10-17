Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра до 2011 року. Зараз зірка займається оперним співом та грає в серіалах, а також зайнялася власним брендом одягу. А кілька років тому зірка вирішила піти на шоу "Маска", де в образі Місяця підкорила свій талант. Ніхто не здогадався, що це була Надя, окрім Андрія Данилка, який якось працював із зіркою та запам'ятав її голос. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Надя поділилася фото, де позувала у шкіряному костюмі. Зірка в такому вигляді гуляла по дорозі, демонструючи свою красу.

А до того Надя поділилася своїми думками у публікації.

"Скільки себе пам'ятаю, весь час намагалася щось змінювати у житті. Іноді навіть ця внутрішня тенденція мене дратувала у собі".

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Надя Мейхер у сукні зачарувала вигинами: ефектні кадри

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер заворожила вигинами у приталеній сукні

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер обтягла свою гордість вузеньким топом: фото