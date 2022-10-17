Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра до 2011 року. Зараз зірка займається оперним співом та грає в серіалах, а також зайнялася власним брендом одягу. А кілька років тому зірка вирішила піти на шоу "Маска", де в образі Місяця підкорила свій талант. Ніхто не здогадався, що це була Надя, окрім Андрія Данилка, який якось працював із зіркою та запам'ятав її голос. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Надя поділилася фото, де позувала у шкіряному костюмі. Зірка в такому вигляді гуляла по дорозі, демонструючи свою красу.
А до того Надя поділилася своїми думками у публікації.
"Скільки себе пам'ятаю, весь час намагалася щось змінювати у житті. Іноді навіть ця внутрішня тенденція мене дратувала у собі".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Черговий масштабний обмін полоненими: Україна повернула додому своїх жінок, фото
"Готуйтесь": над Кремлем помітили зловісний знак
"Це два армійські корпуси": цілі та напрями наступу окупантів у разі прориву з Білорусі
"Мастер Шеф" Клопотенко різко висловився про символи руского міра в Києві: "Велике горе починається..."
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Надя Мейхер у сукні зачарувала вигинами: ефектні кадри
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер заворожила вигинами у приталеній сукні
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер обтягла свою гордість вузеньким топом: фото