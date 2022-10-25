Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Нікітюк організувала Прихисток для українців, які тікають із зони бойових дій. А нещодавно зірка оголосила про його закриття через непотрібність. При цьому зірка додала, що продовжуватиме допомагати деяким сім'ям. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася кадрами, де смажилася яєчня. Нікітюк вирішила пожартувати на тему подорожчання яєць, потішивши українців.
"Коли зчинилася на крипті", - написала Леся Нікітюк.
До цього Леся Нікітюк розповіла про свій координаційний центр.
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"В останній місяць мій Координаційний Центр активно зростав та розширював свою роботу. Завдяки небайдужим українцям ми запустили новий проект підтримки сімей зі статусом ВПО", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, Нікітюк у топіці показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк помітила у себе ознаку старості та з гумором про це повідомила
Також Politeka писала, що іменинниця Леся Нікітюк звернулася до українців із несподіваним проханням