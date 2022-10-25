Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Нікітюк організувала Прихисток для українців, які тікають із зони бойових дій. А нещодавно зірка оголосила про його закриття через непотрібність. При цьому зірка додала, що продовжуватиме допомагати деяким сім'ям. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де смажилася яєчня. Нікітюк вирішила пожартувати на тему подорожчання яєць, потішивши українців.

"Коли зчинилася на крипті", - написала Леся Нікітюк.

До цього Леся Нікітюк розповіла про свій координаційний центр.

"В останній місяць мій Координаційний Центр активно зростав та розширював свою роботу. Завдяки небайдужим українцям ми запустили новий проект підтримки сімей зі статусом ВПО", - написала Нікітюк.

Нагадаємо, Нікітюк у топіці показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк помітила у себе ознаку старості та з гумором про це повідомила

Також Politeka писала, що іменинниця Леся Нікітюк звернулася до українців із несподіваним проханням



