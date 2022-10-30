Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка записала відеозвернення, в якому попросила українців про допомогу.

Як виявилось, Наталія приєдналася до волонтерської ініціативи, в ході якої збирають кошти на буржуйки для військових. У ролику артистка розповіла про те, що до фонду "Україна понад усе" звернулися українські захисники та попросили 200 буржуйок. Часто коштів уже вдалося зібрати, але треба ще.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Друзі, хочу вас познайомити із моїми друзями і партнерами, з фондом @ukraine_ponad.yse. До нас прийшов запит від бригади А7013 на 200 буржуйок. Ця бригада зараз боронить наше з вами мирне небо! Зараз ми разом хочемо обігріти наших захисників та організовуємо збір на обігрів для наших хлопців із ЗСУ. Переходьте за посиланням у сторіз та долучайтеся до збору, наші захисники та захисниці дбають про нашу безпеку 24/7 тож подбаємо про їх тепло взимку! Будь-яка фінансова допомога зараз дуже цінна. Ми вже зібрали кошти на 15 шт, але потрібна ще ваша допомога".

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