Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новими фото зі сцени та розповів про роботу у виставі "Емігранти".

На одному з фото Тарас позує в джинсовій куртці на голий торс, він приклав руку до обличчя і грайливо дивиться в камеру. На другій фотографії Цимбалюк у незвичайному халаті з хутряним коміром позує на сцені з ще одним чоловіком, він поклав йому руки на плечі.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Вистава "Емігранти" поставлена однозначно лиш за мотивами п’єси великого поляка - Славомира Мрожека. Ми багато змінили. Матеріал пройшов крізь паралель нашого українського нелегкого часу, також прокрутився через вектор бачення нашого гумору… і, як результат, це трагікомедія, котра вийшла тільки "за мотивами" відомої п’єси. Наші персонажі - прекрасний приклад різних представників людства. Один цинічний, розумний, вмів насолоджуватись життям. Інший пре прямо, його зашореність йому здається нормою. У кожного свій оптимізм і у кожного своя правда. Герої дуже схожі і, в той же час, повністю полярні. Знаєте, так буває. С кожною виставою я ловлю себе на думці, що починаю ловити, той нашумівший серед колег-театралів, акторський сценічний кайф".

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