Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, де показала свої образи, які вигуляла в Італії.

Як виявилося, напередодні Юлія вирушила до Італії, і, судячи з нових кадрів, побувала в Римі. На новому відео дівчина продемонструвала два образи – денний та вечірній, і обидва просто надзвичайні. Причому настільки, що вона затьмарила пам'ятку архітектури – Колізей.

Так, спочатку Юля з'являється в кадрі в темній міні-сукні з блискучим декором, поверх якого накинула затишну білу шубку. Потім вона позує вже у вишуканій вечірній сукні без бретелів насиченого червоного кольору та тонких рукавичках до ліктів у тон. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Здрастуй, Колізею!". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, зазначаючи, що вона своїм виглядом буквально затьмарила Колізей.

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