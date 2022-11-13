Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, де показала свої образи, які вигуляла в Італії.
Як виявилося, напередодні Юлія вирушила до Італії, і, судячи з нових кадрів, побувала в Римі. На новому відео дівчина продемонструвала два образи – денний та вечірній, і обидва просто надзвичайні. Причому настільки, що вона затьмарила пам'ятку архітектури – Колізей.
Так, спочатку Юля з'являється в кадрі в темній міні-сукні з блискучим декором, поверх якого накинула затишну білу шубку. Потім вона позує вже у вишуканій вечірній сукні без бретелів насиченого червоного кольору та тонких рукавичках до ліктів у тон. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.
У підписі до публікації Бельченко написала: "Здрастуй, Колізею!". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, зазначаючи, що вона своїм виглядом буквально затьмарила Колізей.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"У росії цих машин одиниці": ЗСУ затрофеїли унікальну техніку окупантів, кадри
Данилов прокоментував можливість заморожування війни після звільнення Херсона: подробиці
ЗСУ розгромили окупантів на Запоріжжі, в Генштабі розкрили перші подробиці: "Підтверджено ураження..."
Більше 20 тисяч окупантів: у розвідці розкрили реальну ситуацію в Херсоні та попередили, чого тепер чекати
Нагадаємо, "Емоції переповнюють": зірка "1+1" Алла Мазур привітала українців з важливою подією.
Як повідомляла Politeka, "Поранений і розбитий": Камінська з "НеАнгелів" несподівано з'явилася у Харкові та показала кадри руйнувань.
Також Politeka писала, що "Я пишаюся нашими воїнами": Лобода звернулася до українців після визволення Херсону.