Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка порадувала кадрами, на яких показала свій виступ у шпиталі.

Як виявилося, Ярослава вкотре влаштувала концерт для українських військових та приїхала до них просто до шпиталю. Як видно, виступ проходив у холі лікарні, а військові із задоволенням прийшли послухати пісні артистки. Для свого концерту SLAVIA одягла коротку жовту сукню з анімалістичним візерунком, яка підкреслила її струнку фігуру. Довге волосся співачки акуратно покладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "Госпіталь... Наші Герої з непереможним духом. Пам'ятаємо, якою дорогою ціною... Бажаємо якнайшвидшого одужання. Дякую за деокупований Херсон". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Це було приємно зустрітися з вами", "Це дуже добре, що ви про них не забуваєте! Дякую!" побратимів, батька, сина чи жінок! Дякую SLAVIA, що стільки підтримуєш концертами!", "SLAVIA, який голос прекрасний у тебе, ти неймовірна!", "Класно! Сильно! З великою віддачею", "Красуня!".

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