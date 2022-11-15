Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, де показала стильний образ, який вигуляла в Італії.

Як виявилося, напередодні Юлія вирушила до Італії, і, судячи з нових кадрів, побувала в Римі. У новому відео дівчина продемонструвала незвичайний образ, а також місця та пам'ятки в італійській столиці. Так, Юля з'являється на кадрах у джинсах та короткому світлому топі, поверх якого накинула затишну білу шубку вкороченого фасону. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і веселий вигляд.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Що обов'язково слід побачити у Римі: 1. Колізей. 2. Пантеон. 3. Римський Форум. 4. Фонтан Треві. 5. Іспанські сходи. 6. Площа Навона. 7. Замок Святого Ангела. 8 . Пам'ятник Віктору Еммануїлу II". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Неймовірно. Хочу побувати в Римі", "Круто", "Вау", "І Ви чарівна", "Красуня", "Вогонь", "Вау", "Люблю тебе", "Тож хочу побачити Рим".

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