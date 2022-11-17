Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2016", любить експерименти з образами та зачіскою. Цього разу артистка взяла участь у незвичайній студійній фотосесії. При цьому вона позувала в екстравагантному одязі. Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, для образу Джамали створили об'ємний топ у вигляді білої хмари, що відкривала її витончені плечі. На ногах у співачки була довга спідниця із синіми вставками. Крім того, вона комбінувала топ зі штанами-палаццо білого кольору.
Щодо макіяжу, то стилісти обрали нюдові відтінки з акцентом на великі очі артистки. Темне волосся знаменитості зачесали в гладкий хвіст.
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"Настрій хмара. Чому? Бути такою ж легкою, літати і плакати дощем, коли захочеться", – підписала знімки співачка Джамала.
У коментарях шанувальники зірки розхвалили її оригінальну фотосесію та нетиповий елемент гардеробу: "Вау", "Кайф…", "Вражає! Це не хмара, це потужна хмара", "Дуже красиво і ніжно", "Така красива фотосесія".
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.