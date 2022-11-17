Джамала любить експерименти з образами та зачіскою. На цей раз артистка взяла участь у незвичайній студійній фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2016", любить експерименти з образами та зачіскою. Цього разу артистка взяла участь у незвичайній студійній фотосесії. При цьому вона позувала в екстравагантному одязі. Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, для образу Джамали створили об'ємний топ у вигляді білої хмари, що відкривала її витончені плечі. На ногах у співачки була довга спідниця із синіми вставками. Крім того, вона комбінувала топ зі штанами-палаццо білого кольору.

Щодо макіяжу, то стилісти обрали нюдові відтінки з акцентом на великі очі артистки. Темне волосся знаменитості зачесали в гладкий хвіст.

"Настрій хмара. Чому? Бути такою ж легкою, літати і плакати дощем, коли захочеться", – підписала знімки співачка Джамала.

У коментарях шанувальники зірки розхвалили її оригінальну фотосесію та нетиповий елемент гардеробу: "Вау", "Кайф…", "Вражає! Це не хмара, це потужна хмара", "Дуже красиво і ніжно", "Така красива фотосесія".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.



