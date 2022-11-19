Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим відео з Надією Дорофєєвою та розповіла, як за нею скучила.

Як видно, на новому відео Ірина знята у незвичайній локації, мабуть, вони з Надею зустрілися на якомусь публічному заході. Перед камерою продюсер з'явилася у стильному сірому костюмі із білою водолазкою. Її волосся розпущене і красиво покладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка, видно, вона дуже рада бачити співачку. Дорофєєва теж з'явилася у ролику вся стильна – на ній широкі рвані джинси та теплий світлий светр оверсайз.

У підписі до публікації Горова написала: "Як же я скучила за тобою". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію продюсера: "Що за красуні", "Такі сонечки", "Неймовірні", "Кохання, дружба, повага, прихильність... Деякі з прикметників, які приходять на думку, коли я дивлюся це відео" , "Стильні красуні", "Красуні", "Які милі", "Чарівні", "Гарні".

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