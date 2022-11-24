На своїй сторінці в Instagram підприємець зізнався, що четвертий випуск «Холостяка» був випуском виходу із зони комфорту як для нього, так і для кожної з дівчат.

"Перебуваючи в зоні комфорту, ми звикаємо до того, що нас оточує, до своєї постійної рутини, а розвиватися у звичному середовищі просто неможливо. Але, виходячи з цього, ми потрапляємо в зону зростання. Поки будував свій бізнес нерухомості, я дуже багато разів виходив із зони комфорту", — пише Топольський.

Алекс розповів, що йому доводилося залишатися без грошей, тому що він вкладав все до останнього в розвиток.

"Я постійно вивчав нові напрямки, аби розуміти, куди мені рухатись. Наприклад, я був повним нулем в інтернет-маркетингу, але освоїв його, щоб просувати апартаменти. Це важливо не лише у бізнесі, а й у житті загалом", — додав "Холостяк".

Одного разу він навіть стрибнув з парашутом, щоб подолати страх висоти: просто їхав у таксі, побачив флаєр, подумав «А чому б і ні?», а наступного дня вже летів униз з висоти пташиного польоту.

"Тепер уявіть, яким виходом із зони комфорту був для мене політ літаком, особливо коли штурвал був у руках недосвідченої Саші 😱 Але це були незабутні емоції. Тільки глянувши страху в очі, ми зможемо з ним впоратися і почати отримувати задоволення від того, чого раніше боялися", — наголосив Алекс Топольський.

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