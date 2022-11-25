Популярна Інстаграм модель, зірка реаліті-шоу про свою родину, а також власниця власного косметичного бренду Кайлі Дженнер вважає за краще показувати в Інстаграм лише яскраві та постановочні кадри.
Домашні кадри дівчина залишає собі, всіляко наголошуючи на фігурі. Відомо, що Дженнер наслідувала сестру Кім і помітно підправила фігуру - зробила тонку талію і пишні стегна, вторячи їй.
У мережі, втім, позитивно реагують на постановочні образи Кайлі та її любов до демонстрації форм:
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«Відпочинок вдався; Шиш 🔥; Вона мати двох, і що? здається я пропустив запрошення; Ваша лінія макіяжу викликає рак обличчя; Перший кадр краще 💧».
Також раніше Кайлі вирішила прогулятися на узбережжі в незвичній і навіть скромній цибулі – зазвичай дівчина одягає найменший одяг, щоб похвалитися штучними формами після пластики.
Копіруючи стиль сестри Кім, Дженнер вирішила зробити такі ж пишні стегна та підправити тонку талію.
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