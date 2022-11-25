Джамала також розповіла, що після того, що сталося, вже наступного дня кав'ярня запрацювала.

Кав'ярня чоловіка української співачки Джамали розташована неподалік парку Шевченка, куди 10 жовтня потрапила ворожа ракета. Вибухова хвиля зачепила заклад. У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що того дня у закладі мало не загинули люди.

Зокрема, у сімейному кафе вибило вікна та скляні конструкції. Також вибухова хвиля зашкодила електричні прилади у закладі. Наразі кав'ярня не працює, але її найближчим часом відремонтують. Крім того, за словами співачки, постраждали люди, адже у них тоді був робочий день.

"Там справді все розбите і обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же почався день і бариста, що прийшли, вийшли на перерву або покурити. Вони вийшли - це був початок робочого дня. І це головне. Головне, що всі живі! Хтось! поранився, але вони живі", - сказала Джамала .

Джамала також розповіла, що вже наступного дня кав'ярня почала працювати. Весь персонал та благодійний фонд, з яким співпрацює заклад, допомогли відновити будівлю. Бізнес, каже Джамала, зараз не приносить прибутку, але вони працюють, щоби дати робочі місця людям.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.



