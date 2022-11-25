Кав'ярня чоловіка української співачки Джамали розташована неподалік парку Шевченка, куди 10 жовтня потрапила ворожа ракета. Вибухова хвиля зачепила заклад. У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що того дня у закладі мало не загинули люди.
Зокрема, у сімейному кафе вибило вікна та скляні конструкції. Також вибухова хвиля зашкодила електричні прилади у закладі. Наразі кав'ярня не працює, але її найближчим часом відремонтують. Крім того, за словами співачки, постраждали люди, адже у них тоді був робочий день.
"Там справді все розбите і обладнання постраждало, скло. Але це таке. Там же почався день і бариста, що прийшли, вийшли на перерву або покурити. Вони вийшли - це був початок робочого дня. І це головне. Головне, що всі живі! Хтось! поранився, але вони живі", - сказала Джамала .
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Джамала також розповіла, що вже наступного дня кав'ярня почала працювати. Весь персонал та благодійний фонд, з яким співпрацює заклад, допомогли відновити будівлю. Бізнес, каже Джамала, зараз не приносить прибутку, але вони працюють, щоби дати робочі місця людям.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.