Телеведуча Леся Нікітюк показала, на який ризик наважилася піти, поділившись новим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка після 24 лютого почала активно робити кар'єру співачки. Зірка також активно займається волонтерством та організовувала Прихисток для людей, які втекли від війни із зони бойових дій. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Леся показала, як вирішила ризикнути. Як можна помітити, Нікітюк зайшла до ліфта зі своїм псом Рафіком. Зірка не побоялася можливого відключення світла, через яке може ліфт зупинитися, і Леся тоді опиниться у пастці.

"Я в ліфті. Якщо не буде наступної сторіс, дзвоніть у ДТЕК", - написала Нікітюк у своєму сторіс.

Але все ж таки Лесі пощастило і їй вдалося вийти з ліфта відразу після поїздки.

"Забула викласти, гуляли швидко, сніг мете", - написала на другому сторіс Леся, підтверджуючи, що з нею все добре.

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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк показала приклад, що продовжує робити, незважаючи на відсутність світла.

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