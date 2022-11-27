Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка є також кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася завдяки "Фабриці зірок" у 2007 році, де їй вдалося перемогти. Оля, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

А нещодавно Цибульська вирішила показати свого чоловіка, з яким разом уже 21 рік. У пари є син Нестор, якого довгий час приписували Дзідзьо, який нібито мав роман із Олею.

Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля показала, яке лихо трапилося з її сином.

"Тиждень школи та привіт соплі з кашлем. 37,5, чорт", - написала Оля у новій публікації.

На кадрах можна побачити Цибульську із сином, який показав великий палець униз, описуючи свій стан. Як виявилося, він ходив фізично до школи на уроки, через що захворів.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська показала, як виглядала 15 років тому.

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська підбадьорила українців "новорічною" пісенькою.

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