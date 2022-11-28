Солістка KAZKA Олександра Зарицька показала, як їй вдалося зробити експеримент із зовнішністю, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Олександра показала себе після того, як зробила фарбування волосся сама. Зірка зробила селфі, вихваляючись результатом.

"Друзі, ви як?

Вперше за ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги) А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?", - написала Олександра.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви така виснажена, але все одно красуня", "Ви дуже хороша, головне справжня без конфетті і мішури! Тримаємося", "Ви такі милі, сумую за вами всім", "Живі, здорові, ці дві години зі світлом", " Незвичайно. Але тобі дуже пасує".

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