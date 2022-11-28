Зокрема, у мами популярного українського телеведучого Андрія Бєднякова сьогодні має бути день народження.

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки травел-шоу "Орел і Решка" зізнався, що страждав через смерть батька. Тому новина про втрату мами була для нього ще болючішою. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз він звернувся до своєї покійної мами, яка померла в окупованому Маріуполі.

У своєму фотоблозі знаменитість присвятив рідній людині зворушливий пост. Зокрема, у мами Андрія Бєднякова сьогодні має бути день народження. Бєдняков вирішив привітати близьку людину з її святом. Також ведучий опублікував архівне фото мами, зроблене у Маріуполі.

"З днем ​​народження, Ма. Цінуйте батьків, дуже вас прошу", - написав Андрій і додав слово "завжди" з червоним серцем.

Мама Андрія Бєднякова довго хворіла, а навесні впала в кому. В умовах війни та облоги Маріуполя росіянами їй було набагато важче, кожен вибух погіршував самопочуття. Здоровій людині було важко, а хворій – у рази важче. У квартирі вже було +3,0 градусів, а для хворої людини це катастрофа.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.