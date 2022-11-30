Джамала обрала для виступу повітряну білу сукню-вишиванку з різнокольоровою вишивкою та пишними рукавами.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала вирушає до США, де в неї заплановано низку виступів та зустрічей з американськими чиновниками. Перед поїздкою вона знялася у різдвяному концерті в Україні та показала в Інстаграм-Сторіз чарівний образ, в якому з'явиться на сцені.

"Знімаємо щось особливе до Різдва. Співатиму колядку. Були різні. Жваві, казкові, але обрала ту, яка засіла в моєму серці", - зізналася Джамала і показала, як її готували до зйомок. Стилісти обирали не лише зачіску та макіяж, а й увесь чарівний образ.

Зокрема, Джамала обрала для виступу повітряну білу сукню-вишиванку з різнокольоровою вишивкою та пишними рукавами. Доповнила яскравий образ широким поясом, намистом та великими сережками в тон. Волосся артистка уклала гарними кучерями і зробила ніжний макіяж.

Головний убір став головною родзинкою образу Джамали . Так, як головний убір співачка обрала яскравий червоний обідок - із листя та квіточок. Подібний водночас короні, вінку та головному убору українських дівчат у старовину.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.