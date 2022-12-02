Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк", прославилася завдяки романтичному проекту. Вона також запам'яталася багатьом не лише своєю поведінкою чи витівками.

Проте, далеко не завжди образи Анни, її зауваження та пости в Інстаграмі позитивно оцінюють шанувальники. Нещодавно Богдан вирушила на черговий відпочинок і почала активно хвалитися розвагами.

При цьому більшість відреагувала негативно, адже Ганна не подумала про тих шанувальників, які не тільки не можуть зараз виїхати з країни, а ще й потерли свій будинок, не кажучи вже про можливість відпочити.

Також екс-модель виклала знімок зі своєї подорожі до Домінікани та нарвалася на критику шанувальників.

"Треба відписуватись! Нудить вже від її сторіс і постів!", "Всі "патріотки" за кордоном", "Це все, що її турбує зараз", "Дуже красива", "У нас війна, навіщо нам ці важкі фото? Буде час для куражу, а зараз краще подумайте про ціну, яку хлопчики платять, допомагайте чим можете, може потім не так соромно буде лежати на білосніжних пляжах", "Красунькою вона була. Зараз це коротке волосся, тьмяний погляд. Не приваблива зовсім".

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