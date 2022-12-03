Популярна модель Кім Кардаш'ян не так часто показує домашні кадри, реальні знімки із сімейного відпочинку з мінімумом фотошопу. Відомо, що 42-річна зірка не переносить критики і всіляко уникає провальних образів на камеру.

Нещодавно вона вирішила показати добірку кадрів зі старшою дочкою, а заразом і засвітила обличчя нібито без макіяжу, але з явними фільтрами. У мережі відразу зауважили, що такі кадри зроблено спеціально для того, щоб бачити, як Кардаш'ян вміє омолоджуватися.

«Ким із свіжим обличчям 🤎; Ця шкіра 😍; Гарно 😍; Нарцисизм у всій красі; Душа вашої дочки вже продана? Люди не забудуть, Кіммі; Очі Кім витріщені, це початок її падіння, згадайте мої слова; Ще селфі з качиними губами; Позування з вашою дитиною не змусить нас забути» – відповідають у мережі.

Раніше Кардаш'ян відвідала гала-вечір Baby2Baby 2022, де змогла відзначитися вибором вбрання та своєю промовою. Як відомо, зараз Кім займається своїм брендом одягу та активно рекламує його навіть у себе вдома.

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