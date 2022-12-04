Популярна гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова не залишилася разом із головним героєм Максом Михайлюком. Проте, дівчина змогла привернути чимало уваги себе, особливо, сміливістю і демонстрацією бездоганної розтяжки.
За словами Даші, якось вона вже колись запустила себе і не впізнала у дзеркалі. Після цього дівчина вирішила схуднути, скинула до десяти кг і переглянула свій принцип догляду за шкірою.
Дівчина почала ходити до салону краси і чесно зізналася, що змінила форму губ. Шанувальники досі цікавляться у Даші, якими процедурами вона захоплена, що планує робити та як займається.
Нерідко Ульянова захоплює кадрами із тренувань. У спортзалі дівчина не відпочиває, зауважуючи, що тут треба відпрацювати те, що нагуляли до кафе та вдома.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Накопичення російських військ у білорусі, чи є загроза наступу: "відстежуємо ситуацію і..."
Дружина продюсера "Квартал 95" розповіла про свою хворобу: "Міжреберна..."
Володимир Ярославський зізнався, де працював до "Мастер Шеф" та популярності: "Я витрачав усі гроші..."
"Туди йдуть придурки": Франківська блогерка образила ЗСУ, вибачення не змусили на себе чекати
"За розкладом!" – пише Даша під коротким роликом.
Також дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала на прогулянці першого дня зими.
У підписі до публікації Ульянова написала: "Традиційно дякую ВСУ за те, що настав грудень, а не грудень".
Нагадаємо, "Навіть коли мало часу": Клопотенко з "Майстер Шеф" заінтригував рецептом незвичайних печериць.
Як повідомляла Politeka, "Ми завжди разом": Онуфрійчук із "Танців з зірками" зворушила кадрами зі своїм Персиком.
Також Politeka писала, що "Пора зривати з себе маски": Слава Камінська з "НеАнгелів" збентежила новою появою, відео.