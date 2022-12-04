Популярна гімнастка, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Даша Ульянова не залишилася разом із головним героєм Максом Михайлюком. Проте, дівчина змогла привернути чимало уваги себе, особливо, сміливістю і демонстрацією бездоганної розтяжки.

За словами Даші, якось вона вже колись запустила себе і не впізнала у дзеркалі. Після цього дівчина вирішила схуднути, скинула до десяти кг і переглянула свій принцип догляду за шкірою.

Дівчина почала ходити до салону краси і чесно зізналася, що змінила форму губ. Шанувальники досі цікавляться у Даші, якими процедурами вона захоплена, що планує робити та як займається.

Нерідко Ульянова захоплює кадрами із тренувань. У спортзалі дівчина не відпочиває, зауважуючи, що тут треба відпрацювати те, що нагуляли до кафе та вдома.

"За розкладом!" – пише Даша під коротким роликом.

Також дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала на прогулянці першого дня зими.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Традиційно дякую ВСУ за те, що настав грудень, а не грудень".

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