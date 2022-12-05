Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна другий тиждень перебуває у Києві вперше за довгі місяці, бо жила з дітьми закордоном. За словами ведучої, вона не хотіла ризикувати безпекою дітей і тому виїхала.

На цей раз телеведуча зізналася, як і чому дала інтерв'ю своїй колегі.

«Дати інтерв'ю Раміне – моє свідоме рішення. Вона – боєць, гладіатор, який іде своїм шляхом та дуже розвивається. Водночас вона продовжує сильно і чесно переживати через несправедливість та образи. Так само як і я. Але я старший, і з несправедливістю у мене вже свої стосунки:)) Про це і говорили» - висловилася ведуча.

У мережі почали обговорювати:

«Ви пережили неймовірний стрес і не зламалися, а залишаєтеся позитивними та як хорошими!; Маша, яка Ви красуня! ❤; Ну та нікому крім Раміни Ви і не цікаві ...; Навіщо було Раміне всюди запрошувати росіян, ось цього не розумію 😡; Поважаю Вас обох ❤️ Біжу дивитися інтерв'ю 🔥».

Раніше багато хто звернув увагу на вигляд самої зірки, яка показала в жартівливій манері, як можна перетворитися з домогосподарки на витончену леді за одну мить.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.