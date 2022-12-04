Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Катя про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим. Цього разу зірка з'явилася біля табло з потягами, де можна побачити відправлення на Севастополь.

"Залізні люди залізниці!

Зараз історію читаєш інакше, про колонії Британії, Іспанії та Португалії… про життя, яке теж хотіли покращити місцевому населенню.

Світ має вчитися на помилках і вчиться, але, на жаль, у світі є божевільні, кому треба історію закільковувати.

….й тобі а не Україна!

Залізо не гнеться!

Про повернення якогось залізничного сполучення мрієте?", - написала Осадча.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ж Ви чудова, не перестаю Вами захоплюватися", "Дуже сильно сказано, я також тепер історію інакше сприймаю, з болем, з розумінням".

Нагадаємо, Осадча звернула увагу на "російський слід" у новій колекції модного будинку

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос після скандалу різко відповіла Осадчій на критику .

Также Politeka писала, что продюсер "Танці з зірками" и "Голос країни" зацепил Осадчую и других звезд новым постом



