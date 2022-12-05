Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер разом із командою волонтерів займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та дала обіцянку своїй команді.

Як виявилось, 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. З цього приводу Катя вирішила присвятити свою посаду людям, які у ці складні часи докладають максимум зусиль для допомоги ближнім. Зокрема, телезірка привітала та подякувала всім волонтерам і своїй команді, з якою з перших днів війни допомагає шукати зниклих людей. Також Катя розповіла, що наразі вони не святкують цей день, але пообіцяла, що обов'язково це зроблять після перемоги.

У підписі до публікації Осадча написала: "З Днем волонтера! Дякую кожному і кожній, хто днями і ночами віддає свій час, сили, емоційне здоров‘я і гроші задля перемоги. Ось вже 9 місяців наш Пошук зниклих, який стартував з перших днів війни працює завдяки найкрутішій і найріднішій волонтерській команді! Ми на зв‘язку 24/7, без вихідних і графіку, зараз долаючи проблеми зі зв‘язком (наші спільні зуми тепер ще той квест) шукають, передають інформацію, збирають по крихтах відомості і боряться з вигоранням. Дякую! Дякую за кожну хвилину вашого життя! Вітаю всіх волонтерів, хто кожен на своєму фронті, не святкуємо, працюємо, але по Перемозі зберемося і відсвяткуємо всі свята одразу!".

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