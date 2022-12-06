Як повідомляє Politeka.net, 5 грудня, окупанти завдали чергового масованого ракетного обстрілу територією України. Повітряна тривога тривала три години. У гурту "KAZKA" в цей час було заплановано зйомку. Солістка колективу Олександра Зарицька на своїй сторінці в Інстаграмі показала імпровізований концерт у бомбосховищі.
Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька в Instastories повідомила, що повітряна тривога застала її в дорозі на зйомку. Співачка взяла із собою домашнього вихованця, собаку Еффі.
Компанію Олександрі у бомбосховищі склав співак Дмитро Монатик та виконавиця Roxolana. Знаменитості не втрачали настрою та підтримували один одного в той час, як окупанти завдавали масованого ракетного обстрілу.
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"Що з віп-укриття цього міста? Рятуємося піснями, щоб не турбуватися. Відкладаємо справи, щоб бути в безпеці. Дякую всім-усім, хто нас захищає. А сьогодні ще й вітаємо волонтерів, які щодня докладають супергеройських зусиль заради нашої перемоги", - розповіла Олександра Зарицька.
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.
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