Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після повномасштабного вторгнення вирушила захищати Україну. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Хливнюк поділився фото, де позував у військовій формі поряд із безпілотниками у полі.
"З Днем Збройних Сил України!" - написав Хливнюк під фото.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Ай молодець, ай красава", "Вітаємо та вдячні за захист рідної країни", "7 років, як я не вірю в бога. Але цього року у мене виникла релігія. І вона політеїстична, як у наших предків-язичників. І мої боги справжні, не треба сперечатися або доводити, що вони є. Я вірю в моїх богів, я молюся моїм богам, я їм щомісяця віддаю десятину. Вони справжнє світло. дякуємо за боротьбу! Слава ЗСУ!".
Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк розповів, які у нього обов'язки та чи вбивав він особисто ворогів.
А ще Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, з ким із російських артистів досі спілкується
Також Politeka писала, що Хливнюк розповів, чим відповість Україна на ракетні обстріли.