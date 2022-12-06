Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після повномасштабного вторгнення вирушила захищати Україну. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Хливнюк поділився фото, де позував у військовій формі поряд із безпілотниками у полі.

"З Днем Збройних Сил України!" - написав Хливнюк під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ай молодець, ай красава", "Вітаємо та вдячні за захист рідної країни", "7 років, як я не вірю в бога. Але цього року у мене виникла релігія. І вона політеїстична, як у наших предків-язичників. І мої боги справжні, не треба сперечатися або доводити, що вони є. Я вірю в моїх богів, я молюся моїм богам, я їм щомісяця віддаю десятину. Вони справжнє світло. дякуємо за боротьбу! Слава ЗСУ!".

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк розповів, які у нього обов'язки та чи вбивав він особисто ворогів.

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