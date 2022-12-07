Відома телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій заробіток із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У програмі "Ходять чутки!" Раміни Есхакзай знаменитість спростувала чутки про те, що вона отримує зарплату як почесний посол ООН.

Маша Єфросиніна пояснила, що зараз живе на збереження, бо добре запрацювала у 2021 році. Зараз її дохід із ютуб-каналу в основному йде в інвестиції, ніж зарплату.

"YouTube приніс мені гроші за ці 9 місяців кілька разів. Але я їх реінвестую далі. Іноді виходжу в мінус, часом у нуль. Ці кілька разів я заробила, і вони компенсували те, що я витратила раніше. Немає реклами, нічого", - сказала ведуча Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

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Наразі всі її контракти, які були укладені до вторгнення Росії, зупинені та стоять на паузі.

"Я живу зараз на збереження. Те, що я заробила до великої війни, а запрацювала я непогано, у мене були контракти. Під час війни вони перервалися всі. Усі мої контракти на стопі", - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.