Популярна актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес обожнює показувати модні образи до кожного свята або вихваляється унікальними вбраннями для зустрічей з близькими. Цього разу 53-річна Лопес представила зухвалий лук із тематичної різдвяної фотосесії.

«Це починає дуже бути схожим на Різдво 💚🎄♥️ #ThisIsMeNow @jlobeauty» - пише Лопес під серією святкових кадрів. Для знімків на підібрала зі стилістами досить незвичайний образ – безліч деталей виключно з червоного одягу.

Яскравий відтінок, строкатий макіяж, що омолоджує, і акуратна зачіска перетворили зірку:

"Дама в червоному" 💯; Це епоха!; я не можу повірити, що ти буквально винайшла червоний колір; Чому б вам, як популярній співачці в Ірані, не підтримати протести цієї країни?; Боже мій 🥹🥲❤️‍🔥Як добре тобі йде червоний колір. Ти просто виглядаєш так карколомно, як завжди, королева; Це Різдво, тому що мама так сказала 🎄❤; Я люблю, коли ти приносиш червоний колір у дух Адвента!! ❤️✨Червоний для радості та нових перемог!!🫶».

При цьому вкрай рідко Лопес говорить про сім'ю та дітей, оберігаючи цю свою частину життя. Стосовно заборони та теми шлюбу, з недавніх пір Лопес стала місіс Аффлек і домашніх кадрів із чоловіком ще жодного разу не показувала до цього моменту.

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