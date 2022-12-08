Катерина Репяхова одягла сукню з довгим пояском і вирізом, що підкреслила її спокусливі форми.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського співака Віктора Павлика не може жити без виходів у шикарних вбраннях. І з настанням теплого сезону вони стають все більш яскравими і примітними. Кілька годин тому Катерина Репяхова запостила у своєму Instagram відео, на якому показала шикарний образ.

Катерина Репяхова одягла сукню з довгим пояском і вирізом, що підкреслила її спокусливі форми. Доповнили вбрання світлі уги на плоскій підошві, а також крихітний золотистий браслет на руці. Останній штрих до як завжди бездоганного образу - макіяж у ніжних ледь помітних відтінках та зачіска зі структурованими пасмами.

Перед камерою дружина українського співака Віктора Павлика приймали різні пози і дуже мило посміхалася. Син пари - Михайло також покрутився біля мами та потрапив до об'єктиву камери.



Користувачі мережі писали в коментарях компліменти для Катерини Репяхової: "Краса, фігура просто супер! Вітаю з днем ангела", "Дуже красиво, з днем ангела Катерина", "Найкращий період", "О боже!", "Королева", "Вау !", "Я хочу таке вбрання", "Потужно", "О боже, дівчинко, ти зведеш мене з розуму".

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