Популярна Instagram-модель Кім Кардашьян сміливо похвалилася, заради чого так довго намагалася схуднути.

Популярна Instagram-модель Кім Кардашьян не завжди позитивно впливає на публіку і отримує позитивні коментарі в свою адресу. Часті скандали, розгляду і неоднозначну поведінку з відвертими нарядами створили певні образ у зірки.

При цьому Кім намагається вести Instagram, постійно інтригуючи чи вихваляючись зміною стилю. Приміром, цього разу Кім підкреслила схудлу фігуру і не приховала плоский живіт – її гордість, заради цих форм артистка довгий час сиділа на дієті і шукала спеціальні тренування.

«Ти ж знаєш, як я люблю цей колір на тобі!; Красиво 🍯🫶🏻; Чому ви продовжуєте говорити, що не забули wym?; Подобається 🧸; Бразилія люблю тебе, дитинко 🫶🏻🇧🇷; Команда мрії!; Подивися на неї; Виглядає приголомшливо, Кім; Культовий 😍; Вау оооооочень красиво♥️👌».

Також на честь свята сина вона поділилася рідкісним кадром з ним.

«Вітаю мого хлопчика з 7-річчям. Я тебе сильно сильно сильно люблю! Мені подобається бачити, як ти перетворюєшся в саму добру душу. Матуся любить тебе назавжди!» - написала Кім.

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