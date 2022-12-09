Популярна українська телеведуча продовжує публікувати кадри та новини, які найбільше обговорюються за останню добу.

Популярна телеведуча розповіла цього разу в Інстаграм, як на фронті росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, також вона представила відео з пораненим військовим, відео з яким стало вірусним у соцмережах (відео 2). Також стало відомо, що Президент надав звання Героя України льотчику Вадиму Ворошилову (фото 3).

Чоловік із позивним Karaya, який у жовтні збив над Вінниччиною іранські дрони і відвів літак від населеного пункту, був нагороджений і кадри з ним також потрапили в мережу. Напередодні соцмеражами ширилося фото, яке виглядало Вадимом після катапультування (фото 4)

«Міністр оборони Рєзніков розпорядився взяти на озброєння ЗСУ автоматизовану систему управління військами «Дзвон» у той час, як НАБУ розслідує розтрату в особливо великих розмірах (600 мільйонів), що сталася під час її створення

На Житомирщині на міні вибухнув автомобіль, у якому загинуло подружжя. Сиротами залишилося 8 неповнолітніх дітей (фото 5)

Удари по тилових російських аеродромах так злякали пропагандистів, що вони вже переймаються майбутньою долею Сибіру (відео 6)

Рада ЄС ухвалила рішення про невизнання закордонних паспортів, виданих росіянами на окупованих територіях України» - ділиться Падалко.

Також ведуча показала, як у школах Росії нібито винагороджують учнів «честю» посидіти за партою, де колись навчався вбитий окупант (фото 7)

«Дай Бог сил тому воїну та якнайшвидшого одужання 🙏💛💙😭; Господи, милосердний допоможи нашим солдатам вистояти, перемогти та повернутися живими. Мати Божа врятуй і захисти наших солдатів; Боже, які ж у нас хлопці неймовірні !!!!! Герої та патріоти😢; Мати Божа врятуй і захисти наших солдатів; Дай, Боже, швидке одужання пораненому захиснику! - підтримують у мережі.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.