З цієї нагоди, як пише Politeka.net, продюсер навіть нагадав про своє справжнє прізвище.

Як розповів артист, він прийняв рішення випустити пісню, написану ще на початку війни. За словами Потапа, він сподівався, що ніколи не доведеться цього робити, проте війна триває, а на фронті продовжують перебувати мужні захисники, кожен з яких має сім'ю, матір, дружину, сестру.

«І всі вони чекають їх додому. Я вирішив випустити цю пісню, бо вона про майбутнє. Про те, як ми все це згадуватимемо після перемоги, як розповідатимемо про війну нашим дітям», - прокоментував прем'єру пісні під своїм справжнім ім'ям Потап.

У коментарях до публікації українці дякують Потапу за нову пісню та зазначають, що трек «у саме серце».

Нагадаємо, що раніше екс-дружина артиста Ірина Горова завила про припинення співпраці з ним.

Ірина зізналася, що з початку повномасштабної війни керівництвом компанії зайнялася повністю вона.

«У якийсь час ми зрозуміли, що наша робота начебто вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє щодо розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього – у тій індустрії, яку він обере", - розповіла продюсер.

Водночас у ЗМІ продовжують циркулювати чутки про те, що не все гаразд у Потапа і вдома. Мовляв, їхній союз із Настею Каменським дав тріщину.

Пару давно не бачать разом, а Потап на своїй сторінці в Інстаграмі не спростовує домисли фанатів, що вони з Каменських більше не разом.

Нагадаємо, що Настя Каменських у соцмережах вкотре потрапила під гнів підписників.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.