Всесвітньо відома модель, яка нещодавно розлучилася з чоловіком через його зради, що погано приховуються, Емілі Ратаковські звикла отримувати сотні коментарів на свою адресу. Дівчина часто хвалилася в мережі своєю натуральною красою та заявляла, що жодних уколів не робить.
При цьому останні фото з Емілі змусили шанувальників у цьому засумніватись, оскільки губи Ратаковські виглядали надмірно більшими, а форма була ненатуральною. На одному зі світських вечорів модель з'явилася у звичному образі – маленькій сукні з значним декольте.
Але привернули увагу фанатів саме форми зірки: «Надто багато філерів; Чому в неї такі губи! Начебто не нормально!; дивні верхні губи; не розумію, тут якийсь перебір» - написали у мережі.
Примітно, що раніше Ратаковськи вже доводилося виправдовуватися і заявляти, що вона в собі нічого не змінювала.
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Нерідко Емілі дивувала своєю любов'ю до демонстрації постаті, яка ледь прихована під міні-сукнею або купальником. Щоразу Ратаковськи розкриває декольте та підкреслює власну привабливість.
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