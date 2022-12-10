Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася і вже одержали документи на руки. Хоча підтвердження інформації не надходило, Крістіна та Володимир уже перестали стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу дружина Остапчука вирішила відповісти на запитання фанів.
"Поговоримо?", - написала Христина, запрошуючи до розмови.
"Готові до нових відносин?" - написав фанат.
"Іноді мені здається, що я у своєму житті готова до всього. У мене були вже всі "краш-тести". А там, як Бог дасть. А зазвичай він знає, кому і як краще", - написала зірка у відповіді.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Не пустили через неприємний запах": біда трапилася в «Пункті незламності» під Києвом
Відносини Полякової з чоловіком суттєво змінилися, співачка зробила зізнання: "Зараз взагалі спілкуємось тільки..."
"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
Пішли гуляти та не повернулися: маленьких українців Данила та Георгія шукають уже майже місяць
"Пишаюся вашою поведінкою, гордістю. Достойно. Хоча раніше ви мені не подобалися", - написала ще одна фанатка.
Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення показала, хто їй вкручує лампочку.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані .
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку