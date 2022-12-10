Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після новини про розлучення відповіла, чи готова до нових стосунків, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася і вже одержали документи на руки. Хоча підтвердження інформації не надходило, Крістіна та Володимир уже перестали стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу дружина Остапчука вирішила відповісти на запитання фанів.

"Поговоримо?", - написала Христина, запрошуючи до розмови.

"Готові до нових відносин?" - написав фанат.

"Іноді мені здається, що я у своєму житті готова до всього. У мене були вже всі "краш-тести". А там, як Бог дасть. А зазвичай він знає, кому і як краще", - написала зірка у відповіді.

"Пишаюся вашою поведінкою, гордістю. Достойно. Хоча раніше ви мені не подобалися", - написала ще одна фанатка.

"Дякую за чесність, обожнюю, коли люди говорять як є. Тоді маю можливість зростання і т. д. Гідна поведінка - у наш час дуже важка рідкість і класно "знезброює", - відповіла зірка.

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