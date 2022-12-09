Одіозний режисер Оксана Байрак навіть після повномасштабного вторгнення продовжила боронити росію, тоді як у війні звинуватила Україну. А також повелася на пропагандистську риторику та заявила, що росіяни – "братський народ".
Популярна українська актриса Наталія Васько висловилася про позицію Байрак, з якою працювала раніше. Своїми спогадами Васько поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.
Наталя Васько розповіла, що ще з 2014 року чула з вуст колишніх російських колег прокремлівські наративи, зокрема про те, що Крим "завжди був російським". Згодом з цієї причини Васько заблокувала в соцмережах акторів та режисерів, з якими ділила майданчик. У тому числі й українку Оксану Байрак.
"Байрак... Я знімалася у неї у фільмі "Пізнє каяття". І саме після "Пізнього каяття" я пам'ятаю, як вона говорила: "Крим завжди був російський". Я її тоді ще видалила із друзів і дивувалася, що вона досі в Україні знімає фільми і в Росії. Я з нею не дружила, не підтримувала жодних стосунків. Настасью Самбурську забанила, Дмитра Пчелу забанила. Із Самбурською конфліктували через Крим. Вона тоді казала: "Ну це ж був референдум", - згадала Наталія Васько.
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Артистка також згадала історію, коли на зйомках серіалу "Поверни моє кохання" останній вирішив її "підколоти", зробивши зауваження через українську мову, але актриса поставила його на місце і нагадала, що зараз він знімається в Україні і тут розмовляють українською.
Нагадаємо, що тяжкохвора українська актриса Тишкевич зважилася на одкровення.
Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Сагайдачна розірвала дружбу з Байрак та назвала причину.
Також Politeka писала, що ведучий Анатоліч назвав українок, яких слід покарати слідом за Лорак і Повалій.