Зірка серіалів "Червона королева" та "Кріпосна" Анна Сагайдачна в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що після повномасштабного вторгнення росії її сім'я припинила спілкування з режиссером Оксаною Байрак. В інтерв'ю вона назвала причину та розповіла про це докладніше.

Родина виконавиці ролі аристократки Наталії Дорошенко у серіалі "Кріпосна" досить тісно спілкувалася з кінодіячкою. Її чоловік Євген Третяк багато років дружив з Байрак і навіть був продюсером її кіностудії.

Пара повністю припинила спілкування з режиссером, адже Оксана Байрак мріє про повернення радянських часів та так звану дружбу між "братськими народами".

Це сталося не різко, адже у перші дні повномасштабної війни Байрак писала і Сагайдачній, і її чоловікові, проте своїх політичних поглядів зрадниця так і не змінила.

"Все зупинилося, ні туди, ні сюди. Ми зараз просто спостерігаємо, як воно рухається. Оксану заблоковано в Україні. Але час від часу мені щось прилітає від моїх передплатників, які якісь скрини мені надсилають: "А ось дивись". Чесно кажучи, є ще деякий список людей, яким я дала час. Тому що був початок війни, коли до кінця хтось ще не розумів, що відбувається. І ось я дала час – мені здається, за 2-3 місяці можна було якось визначитись. Вона свій вибір зробила у бік агресора росії, а ми свій у бік Батьківщини", – поділилася Анна Сагайдачна.

Нагадаємо, що зірка "Кріпосної" Сагайдачна вперше зізналася, що підломило її шлюб з відомим продюсером.

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