Одиозный режиссер Оксана Байрак даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать россию, тогда как в войне обвинила Украину. А также повелась на пропагандистскую риторику и заявила, что россияне – "братский народ".

Популярная украинская актриса Наталья Васько высказалась о позиции Байрак, с которой работала ранее. Своими воспоминаниями Васько поделилась в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

Наталья Васько рассказала, что еще с 2014 года слышала из уст бывших российских коллег прокремлевские нарративы, в частности о том, что Крым "всегда был российским". Позже, по этой причине Васько заблокировала в соцсетях актеров и режиссеров, с которыми делила площадку. В том числе, и украинку Оксану Байрак.

"Байрак... Я снималась у нее в фильме "Позднее раскаяние". И именно после "Позднего раскаяния" я помню, как она говорила: "Крым всегда был русский". Я ее тогда еще сразу удалила из друзей и удивлялась, что она до сих пор в Украине снимает фильмы. Я с ней не дружила, не поддерживала никаких отношений. Настасью Самбурскую забанила, Дмитрия Пчелу забанила. С Самбурской конфликтовали из-за Крыма. Она тогда говорила: "Ну это же был референдум", - вспомнила актриса Наталья Васько.

Артистка также вспомнила историю, когда на съемках сериала "Верни мою любовь" последний решил ее "подколоть", сделав замечание из-за украинского языка, но актриса поставила его на место и напомнила, что сейчас он снимается в Украине и сдесь разговаривают на украинском.

Напомним, что тяжелобольная украинская актриса Тышкевич решилась на одкровение.

Как сообщала Politeka, звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину.

Также Politeka писала, что ведущий Анатолич назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий.