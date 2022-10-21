Відомий український телеведучий Анатолій Анатолич повідомив, що зрадниць покарали, але не всіх.

Як повідомляє Politeka.net, зазвичай телеведучий Анатолій Анатоліч намагається уникати гострих кутів і не лізти не у свою справу, але навіть у цього стриманого чоловіка урвався терпець. Ведучий пройшовся по блогерці Софії Стужук, Жанні Бадоєвій та співачкам Регіні Тодоренко та Ані Седоковій, які мовчать про війну в рідній Україні.

Він пообіцяв, що зробить усе, щоби тих не пустили в Україну. Кілька годин тому у Instagram знаменитість повідомив про виконання першого кроку на шляху до цього.

Так, Анатолій Анатоліч повідомив, що зрадниць покарали. Зокрема, Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну – розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати.

До списку санкцій потрапили українські артисти Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Відповідні санкції передбачають блокування активів, заборону торгових операцій та виведення капіталу з України, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, заборону на придбання земельних ділянок. Також підсанкційні особи позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.

Ведучий також назвав українок, яких слід покарати за Лораком і Повалієм. Зокрема, мова йде про блогершу Софію Стужук та режисера Оксану Байрак.

"Ми з вами це зробили. Тому що ми не вдаємо, що все ок. Ми говоримо і називаємо імена тих, хто своїм мовчанням, або навіть безпосередньо підтримує війну... Стужук, Байрак та інші на черзі...", - пообіцяв Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатолій зробив висновок про росіян після відео із Новофедорівки.