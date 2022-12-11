Володимир Остапчук пропустив чарку та звернувся до українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка був одружений з Оленою Войченко, яка народила двох дітей, а після цього пов'язав свою долю з нотаріусом Христиною. Вже восени поточного року стало відомо про друге розлучення Володимира, хоча сам Остапчук вважає за краще не коментувати цю інформацію. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише своїми творчими успіхами, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка показав чарку та болгарський перець.

"Мекнув - питайте", - лаконічно написав Остапчук, звертаючись до українців.

"Та що питати, я теж мекнула. Будьмо", - написала фанатка, звертаючись до Володимира.

"По-людськи", - відповідь Остапчук.

"Дурний, коли п'яний?))))", - запитав ще один фанат.

"І коли не п'яний", - відповів Остапчук та показав фото, де позував у сорочці у басейні.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки.

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані.

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку



