Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка був одружений з Оленою Войченко, яка народила двох дітей, а після цього пов'язав свою долю з нотаріусом Христиною. Вже восени поточного року стало відомо про друге розлучення Володимира, хоча сам Остапчук вважає за краще не коментувати цю інформацію. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише своїми творчими успіхами, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка показав чарку та болгарський перець.
"Мекнув - питайте", - лаконічно написав Остапчук, звертаючись до українців.
"Та що питати, я теж мекнула. Будьмо", - написала фанатка, звертаючись до Володимира.
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"По-людськи", - відповідь Остапчук.
"Дурний, коли п'яний?))))", - запитав ще один фанат.
"І коли не п'яний", - відповів Остапчук та показав фото, де позував у сорочці у басейні.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані.
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку