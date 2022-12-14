Модель, бізнес-леді та досить скандальна особистість Кім Кардаш'ян намагається чи не щодня показувати нові образи, дивує мережу та привертає увагу речами власного дизайну. Також Кім почала підкреслювати результати схуднення.
Цього разу в білому комплекті Кім постаралася на славу, демонструючи незвичайно тонку талію, порівняно з пишними стегнами. Неодноразово її критикували саме через них і помітного целюліту.
І хоча більшість сумнівається, що постать ким виглядає так і в житті, як на показаних кадрах, у мережі все одно перебувають і захоплені люди її образами.
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"Життєва порада - ти" - написала Кардаш'ян.
«Приголомшливо 🥰🔥; Ага 🫶🏻; Так, ще проблема…; Це те саме знову і знову; Ми ще знаємо, що ви зробили; Зневажена, нам не потрібні підказки від тебе; Життєва порада: не вдавайте, що ви не є частиною елітарного голлівудського культу; Життєва рада; не одержати барель».
Раніше Кім поблизу збентежила деяких фанатів, адже артистка продемонструвала, в якому стані її вибілені до сивини локони. Багато хто звернув увагу - у спробах за новою собою зірка переборщила з фарбуванням темних локонів.
На думку шанувальників, Кім варто було б зупинитися і замислитися про збереження пасм загалом.
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