Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків та закрутила роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала афшу свого концертного туру США та Канадою.

Як виявилось, Надя вирішила вже навесні 2023 року презентувати в американських та канадських містах презентувати свій альбом "Сенсі". На афіші зірка з'явилася в незвичайному і скромному образі, вона в темному вбранні і без макіяжу на обличчі. На другій частині афіші можна побачити також колишнього колегу Наді за гуртом "Время и Стекло" Позитива, а також популярну ді-джейку Нану, які виступатимуть разом зі співачкою.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Америка та Канада навесні їду до вас із благодійним туром "Смисли". Гартуйте карусель, там для вас ще сюрприз". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Вже купила квитки, чекаю не дочекаюся", "Надя, Ізраїль на тебе дуже чекає!", "Надя! Бери мене в балет", "Чекаю після нашої перемоги тур Україною", "Вже купила квитки", "А в Німеччині будете?", "Сподіваюся, там не буде російських пісень", "Красуня. Чекаємо".

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