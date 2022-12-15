Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який переміг на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Пара після проекту зустрічалася, але зрештою розійшлася. А після 24 лютого пара знову опинилася разом у горах. Але після цього Еллерт поїхав до США і поки що не повертався. А Мишина вже встигла натякнути, що з кимось іншим ходила побачити. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Еллерт показав свою дочку, якій сьогодні виповнилося 15 років.

"Богині 15", - написав Олександр під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків та написали коментарі:

"З Днем народження, Богиня", "З днем ​​народження донька, хай буде щаслива!", "Вся в батю", "Саша ! З іменинницею! Щастя вам обом! Щоб дочка радувала та надії виправдала", "Еля, з Днем народження ! Ти – чудова дочка у своїх батьків! Ти – розумничка! Ти – талант! Нехай удача і любов будуть завжди поруч!".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина, яка натякнула на нові відносини, записала ролик, що інтригує.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" розповів, які подарунки приймає у свій день народження.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітив друге підборіддя.



