Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який переміг на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Пара після проекту зустрічалася, але зрештою розійшлася. А після 24 лютого пара знову опинилася разом у горах. Але після цього Еллерт поїхав до США і поки що не повертався. А Мишина вже встигла натякнути, що з кимось іншим ходила побачити. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Еллерт показав свою дочку, якій сьогодні виповнилося 15 років.
"Богині 15", - написав Олександр під фото.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків та написали коментарі:
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"З Днем народження, Богиня", "З днем народження донька, хай буде щаслива!", "Вся в батю", "Саша ! З іменинницею! Щастя вам обом! Щоб дочка радувала та надії виправдала", "Еля, з Днем народження ! Ти – чудова дочка у своїх батьків! Ти – розумничка! Ти – талант! Нехай удача і любов будуть завжди поруч!".
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина, яка натякнула на нові відносини, записала ролик, що інтригує.
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" розповів, які подарунки приймає у свій день народження.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітив друге підборіддя.